Передача Украине F-16 может быть связана с будущим контрнаступлением: объяснение Кулебы

"Мы получим самолеты F-16. Это вопрос времени и наша работа - работа команды президента - в том, чтобы мы сделали это решение как можно скорее. Я думаю, что это решение Соединенных Штатов будет привязано к результатам контрнаступления - связано, скажем так, с результатами контрнаступления", - сказал глава МИД.

Он также добавил, что если бы Украине уже передали истребители F-16, то контрнаступление проходило бы намного быстрее и удалось бы сохранить гораздо больше жизней украинских защитников, а также гражданских, по которым Россия бьет ракетами.

Кулеба уточнил, что сейчас главными приоритетами для Украины являются артиллерийские снаряды, бронетехника и F-16.