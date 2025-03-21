Передача США Запорожской АЭС допустима лишь при определенных условиях: мнения экспертов

Энергетические эксперты пока не видят ни смысла, ни возможности передачи ЗАЭС Соединенным Штатам Америки. Но если будет найден приемлемый для Украины и США механизм, то в принципе такой вариант может быть полезным.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили директор центра "Психея" Геннадий Рябцев и директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Если механизм будет разработан, то это единственный способ вернуть станцию в энергосистему Украины в целости и сохранности. В любом другом случае россияне сделают все, чтобы привести ее в негодность", - сказал Рябцев.

Он отметил, что россиянам нет экономического смысла использовать ЗАЭС. Чтобы подключить ее к своей системе, им нужно будет строить дополнительные линии электропередач, поскольку станция строилась для обеспечения электроэнергией правого берега Днепра.

Но даже если РФ решит соединить ее со своей системой, то вряд ли Украина позволит ей это сделать, имея мощный военный потенциал.

Омельченко в свою очередь считает, что предложение США может быть принято при выполнении некоторых условий. Первое - ЗАЭС должна быть под полным юридическим и фактическим контролем Украины.

Сейчас объекты атомной энергетики по закону не могут быть приватизированы, и для вывода их из госсобственности нужно вносить изменения в законодательство.

Представители компаний США или члены их правительства могут войти в Наблюдательный совет оператора по управлению ЗАЭС.

Второе - все российские войска должны быть выведены со станции и прилегающих территорий. Третье - чтобы ЗАЭС не могла передавать электроэнергию на оккупированные территории.