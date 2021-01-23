ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Передача полонених здійснюється по маршруту через Мінськ, - Денісова

Субота 23 січня 2021 04:22
Передача полонених здійснюється по маршруту через Мінськ, - Денісова
Фото: Людмила Денісова (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що бойовики ОРДЛО передаватимуть полонених українців за маршрутом через територію Білорусі. Маршрут буде пролягати через Ростов-на-Дону та Мінськ аж до Києва.

Про це омбудсмен сказала в коментарі "Радіо Свобода".

Мова йде про передачу кількох українців з полону на окупованому "Донбасі" за посередництва народного депутата Віктора Медведчука. Інформація про кількість людей постійно змінюється (від чотирьох до дев'яти).

"Ми дізналися нову інформацію, її розповсюдили. Наша інформація була правильна. Потім іншу інформацію почали розповсюджувати деякі політики, що ніби-то (передавати, - ред.) будуть через Майорськ (КПВВ "Майорське", - ред.), а потім все ж таки відбулося так, як відбулося. Тобто, вони за планами поїхали через Донецьк - Луганськ - Ростов-на-Дону - Мінськ. Потім потрібно, щоб це вирішували уповноважені органи із пропуску", – сказала Денісова.

Омбудсмен додала, що нової інформації щодо передачі поки немає.

Нагадаємо, 20 січня з'явилася інформація, що окупаційна влада ОРДЛО передасть Україні в односторонньому порядку 9 осіб. Пізніше стало відомо, що передати полонених планують нардепу Віктору Медведчуку. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що таке рішення ударом по нормандському формату.

Раніше Денисова заявляла, що на сьогодні процес обміну полоненими на Донбасі заморожено.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика обмін полоненими

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся