Передача полонених здійснюється по маршруту через Мінськ, - Денісова

Фото: Людмила Денісова (РБК-Україна)

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що бойовики ОРДЛО передаватимуть полонених українців за маршрутом через територію Білорусі. Маршрут буде пролягати через Ростов-на-Дону та Мінськ аж до Києва.

Про це омбудсмен сказала в коментарі "Радіо Свобода".

Мова йде про передачу кількох українців з полону на окупованому "Донбасі" за посередництва народного депутата Віктора Медведчука. Інформація про кількість людей постійно змінюється (від чотирьох до дев'яти).

"Ми дізналися нову інформацію, її розповсюдили. Наша інформація була правильна. Потім іншу інформацію почали розповсюджувати деякі політики, що ніби-то (передавати, - ред.) будуть через Майорськ (КПВВ "Майорське", - ред.), а потім все ж таки відбулося так, як відбулося. Тобто, вони за планами поїхали через Донецьк - Луганськ - Ростов-на-Дону - Мінськ. Потім потрібно, щоб це вирішували уповноважені органи із пропуску", – сказала Денісова.

Омбудсмен додала, що нової інформації щодо передачі поки немає.

Нагадаємо, 20 січня з'явилася інформація, що окупаційна влада ОРДЛО передасть Україні в односторонньому порядку 9 осіб. Пізніше стало відомо, що передати полонених планують нардепу Віктору Медведчуку. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що таке рішення ударом по нормандському формату.

Раніше Денисова заявляла, що на сьогодні процес обміну полоненими на Донбасі заморожено.