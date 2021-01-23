ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Передача пленных осуществляется по маршруту через Минск, - Денисова

Суббота 23 января 2021 04:22
Передача пленных осуществляется по маршруту через Минск, - Денисова
Фото: Людмила Денисова (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что боевики ОРДЛО будут передавать пленных украинцев по маршруту через территорию Беларуси. Маршрут будет пролегать через Ростов-на-Дону и Минск в Киев.

Об этом омбудсмен сказала в комментарии "Радио Свобода".

Речь идет о передаче нескольких украинцев из плена на оккупированном "Донбассе" при посредничестве народного депутата Виктора Медведчука. Информация о количестве людей постоянно меняется (от четырех до девяти).

"Мы узнали новую информацию, ее распространили. Наша информация была правильная. Затем другую информацию начали распространять некоторые политики, что будто-то (передавать, - ред.) будут через Майорськ (КПВВ "Майорское", - ред.), а потом все же произошло так, как произошло. То есть, они по планам поехали через Донецк - Луганск - Ростов-на-Дону - Минск. Потом нужно, чтобы это решали уполномоченные органы пропуска", – сказала Денисова.

Омбудсмен добавила, что новой информации относительно передачи пока нет.

Напомним, 20 января появилась информация, что оккупационные власти ОРДЛО передаст Украине в одностороннем порядке 9 человек. Позже стало известно, что передать пленных планируют нардепу Виктору Медведчуку. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что такое решение ударом по нормандском формата.

Ранее Денисова заявляла, что на сегодня процесс обмена пленными на Донбассе заморожено.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика обмен пленными

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь