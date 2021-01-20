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Удар по нормандскому формату: МЗС розкритикував передачу полонених Медведчуку

Київ, Середа 20 січня 2021 18:45
Удар по нормандскому формату: МЗС розкритикував передачу полонених Медведчуку
Фото: Міністерство закордонних справ України (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація вирішила передати полонених, які тривалий час утримували на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях народному депутату Віктору Медведчуку. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що таке рішення грубо і відверто порушує усталені механізми вирішення таких гуманітарних питань.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

"Цей крок РФ є ударом по нормандському формату і Тристоронньої контактній групі, які ведуть системну роботу по забезпеченню звільнення утримуваних у зв'язку з конфліктом людей", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що свідоме нівелювання Росією ролі ОБСЄ в питанні звільнення є особливо показовим і цинічним у день візиту в Україну чинного голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде.

"Вимагаємо від Російської Федерації неухильного дотримання всіх домовленостей, досягнутих в нормандському форматі, зокрема щодо забезпечення безперешкодного доступу Міжнародного комітету Червоного хреста до українських військовополонених і заручників на тимчасово окупованих Росією територіях України, а також звільнення всіх знаходяться у зв'язку з конфліктом людей", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денисова заявила, що "влада" окремих районів Донбасу передадуть Україні в односторонньому порядку дев'ять осіб. Їх можуть звільнити найближчим часом.

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