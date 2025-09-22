Передача нейтрализованного оружия для обучения: что изменилось для школ и центров подготовки

Кабмин урегулировал порядок передачи учебного оружия для школ и центров подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Изменения в Порядок изъятия и передачи военного имущества ВСУ позволяют передавать нейтрализованное оружие от воинских частей в учебные заведения, где преподают предмет "Защита Украины", и в Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Согласно постановлению, учреждения получают возможность формировать и пополнять материально-техническую базу для проведения учебных мероприятий, что обеспечивает качественную подготовку граждан к национальному сопротивлению.

В Министерстве обороны отмечают, что новые правила будут способствовать усилению военно-патриотического воспитания и созданию условий и надлежащей материально-технической базы для практической подготовки молодежи и граждан, заинтересованных в защите страны.