Передача нейтрализованного оружия для обучения: что изменилось для школ и центров подготовки
Кабмин урегулировал порядок передачи учебного оружия для школ и центров подготовки граждан к национальному сопротивлению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Изменения в Порядок изъятия и передачи военного имущества ВСУ позволяют передавать нейтрализованное оружие от воинских частей в учебные заведения, где преподают предмет "Защита Украины", и в Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению.
Согласно постановлению, учреждения получают возможность формировать и пополнять материально-техническую базу для проведения учебных мероприятий, что обеспечивает качественную подготовку граждан к национальному сопротивлению.
В Министерстве обороны отмечают, что новые правила будут способствовать усилению военно-патриотического воспитания и созданию условий и надлежащей материально-технической базы для практической подготовки молодежи и граждан, заинтересованных в защите страны.
Напомним, в 2025-2026 учебном году школьники 10-11 классов будут изучать предмет "Защита Украины" по обновленной программе - 2 часа в неделю с усиленной практической подготовкой. Ученики будут проходить тренинги по тактической медицине, использованию беспилотников, киберзащите, противодействию дезинформации и самозащите.
РБК-Украина также писало, что в Украине ветераны войны смогут работать учителями предмета "Защита Украины". Их боевой опыт будет использоваться для обучения учеников военному делу, тактической медицине, гражданской защите и безопасности, а также для патриотического воспитания. Инициатива будет способствовать реинтеграции ветеранов и укреплению национальной устойчивости.