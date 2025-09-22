ua en ru
Пн, 22 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Передача нейтрализованного оружия для обучения: что изменилось для школ и центров подготовки

Понедельник 22 сентября 2025 14:20
UA EN RU
Передача нейтрализованного оружия для обучения: что изменилось для школ и центров подготовки Фото: Учебное оружие для школ и центров подготовки граждан (facebook.com/volynarmy)
Автор: Татьяна Веремеева

Кабмин урегулировал порядок передачи учебного оружия для школ и центров подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Изменения в Порядок изъятия и передачи военного имущества ВСУ позволяют передавать нейтрализованное оружие от воинских частей в учебные заведения, где преподают предмет "Защита Украины", и в Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Согласно постановлению, учреждения получают возможность формировать и пополнять материально-техническую базу для проведения учебных мероприятий, что обеспечивает качественную подготовку граждан к национальному сопротивлению.

В Министерстве обороны отмечают, что новые правила будут способствовать усилению военно-патриотического воспитания и созданию условий и надлежащей материально-технической базы для практической подготовки молодежи и граждан, заинтересованных в защите страны.

Напомним, в 2025-2026 учебном году школьники 10-11 классов будут изучать предмет "Защита Украины" по обновленной программе - 2 часа в неделю с усиленной практической подготовкой. Ученики будут проходить тренинги по тактической медицине, использованию беспилотников, киберзащите, противодействию дезинформации и самозащите.

РБК-Украина также писало, что в Украине ветераны войны смогут работать учителями предмета "Защита Украины". Их боевой опыт будет использоваться для обучения учеников военному делу, тактической медицине, гражданской защите и безопасности, а также для патриотического воспитания. Инициатива будет способствовать реинтеграции ветеранов и укреплению национальной устойчивости.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Генассамблея ООН стартует под тенью новых атак РФ: Зеленский требует более сильных санкций
Генассамблея ООН стартует под тенью новых атак РФ: Зеленский требует более сильных санкций
Аналитика
Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"