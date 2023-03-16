Передача МиГ-29 Украине удержит Россию от границ Польши, - спикер правительства

Передача истребителей МиГ-29 Украине укрепит безопасность Польши, поскольку поможет удержать Россию подальше от границы.
Об этом заявил спикер правительства Польши Петр Мюллер, пишет РБК-Украина со ссылкой на PAP.
Как отметил спикер правительства Польши, безопасность его страны никоим образом не пострадает от передачи истребителей Украине.
"Наша безопасность выиграет от этого, потому что все время мы будем держать российский фронт вдали от наших границ", - пояснил Мюллер.
Спикер правительства добавил, что его страна укрепляет свою оборону через заключение дальнейших контрактов на оснащение армии. В частности Польша получает компенсацию от Европейского союза за оборудование, которое передается Украине.
"Если сегодня кто-то хочет подорвать поддержку Украины в плане борьбы с Россией, то он не понимает, что на очереди будет Польша", - отметил Мюллер.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в случае передачи Украине снятых с вооружения истребителей МиГ-29 Словакия получит от союзников финансовую компенсацию.
Ранее Польша и Словакия договорились о передаче ВСУ МиГ-29. Братислава заявила, что готова предоставить 13 истребителей.
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