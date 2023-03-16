Передача МиГ-29 Украине удержит Россию от границ Польши, - спикер правительства

Как отметил спикер правительства Польши, безопасность его страны никоим образом не пострадает от передачи истребителей Украине.

"Наша безопасность выиграет от этого, потому что все время мы будем держать российский фронт вдали от наших границ", - пояснил Мюллер.

Спикер правительства добавил, что его страна укрепляет свою оборону через заключение дальнейших контрактов на оснащение армии. В частности Польша получает компенсацию от Европейского союза за оборудование, которое передается Украине.

"Если сегодня кто-то хочет подорвать поддержку Украины в плане борьбы с Россией, то он не понимает, что на очереди будет Польша", - отметил Мюллер.