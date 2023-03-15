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Словакия должна получить 900 млн долларов компенсации за передачу Украине самолетов МиГ-29

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Словакия, Среда 15 марта 2023 17:28
Словакия должна получить 900 млн долларов компенсации за передачу Украине самолетов МиГ-29 Фото: МиГ-29 (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Словакия в случае передачи Украине снятых с вооружения истребителей МиГ-29 получит от союзников финансовую компенсацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Словакии Ярослава Надя, которое приводит Pravda.

Отмечается, что Словакия должна получить за истребители от США и других союзников финансовую помощь.

Речь идет о 900 млн долларов или военной технике и запчастях для нее на эту сумму. В том числе поэтому, по его словам, в правительстве считают лучшим решением передать истребители МиГ-29 Украине.

Также отмечается, что о компенсации за передачу Украине самолетов уже знают и местные депутаты, также поддерживающие такую инициативу.

Напомним, что временное правительство Словакии еще не приняло решение о поставках Украине истребителей МиГ-29. В среду он только неофициально обсуждал эту тему.

Ранее Польша и Словакия договорились о передаче Украине МиГ-29. Братислава заявила, что готова предоставить 13 истребителей.

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