Передача данных отчисленных в ТЦК: в вузах сказали, действительно ли это будут делать

Сообщение Волынской ОВА

Сообщается, что во время очередного заседания Совета обороны области обсуждались вопросы поступления военнообязанных в высшие учебные заведения, чтобы получить отсрочку от мобилизации.

В результате ректоры высших учебных заведений Волыни заверили, что будут предоставлять ТЦК СП списки отчисленных, не выполнивших условия для зачисления.

Начальник Волынской ОВА Юрий Погуляйко поручил руководителям силовых структур держать это на контроле и сделать невозможным уклонение от мобилизации путем обучения.

Что говорят в университетах

В Луцком национальном техническом университете сообщили, что с начала мобилизации в соответствии с действующим законодательством Украины выполняют все предусмотренные законом обязанности взаимодействия с ТЦК.

При этом заведение высшего образования пользуется нормативно-правовыми актами, а именно Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

В статье 38 говорится об обязанностях учебных заведений по выполнению правил военного учета.

Таким образом учебные заведения независимо от подчинения и формы собственности обязаны по требованию ТЦК известить призывников, военнообязанных и резервистов об их вызове, обеспечить своевременное прибытие, в семидневный срок сообщить соответствующие районные (городские) ТЦК о принятии на обучение и отчислении призывников, военнообязанных и резервистов

Пункт 66 Постановления Кабмина "О внесении изменений в Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов" предусматривает наличие ответственного лица в отношении призывников, военнообязанных и резервистов, принятых на службу.

Этот человек ведет военный учет в указанных органах, направляет сообщение об изменении учетных данных в семидневный срок в соответствующие районные (городские) ТЦК по месту нахождения призывников, военнообязанных и резервистов на военном учете вместе с выдержками из приказов о принятии таких лиц на службу.

И пункт 34 Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов следует направлять в семидневный срок со дня издания приказа о принятии на обучение, завершении обучения или отчислении из учреждения в соответствующие ТЦК и СП уведомления об изменении учетных данных.

Что говорят юристы

По словам руководительницы практики гражданского и хозяйственного права Юридической компании "Приходько и партнеры" Ирины Ан, в соответствии со статьей 14 ЗУ "О защите персональных данных" распространение личных данных может происходить либо с согласия субъекта, либо в прямо определенных законодательством случаях и только (если это необходимо) в интересах национальной безопасности, экономического благополучия, прав человека.

Часть 1 статьи 7 Закона "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов" среди персональных данных, вносимых в реестр, определяют также сведения об образовании и специальности, сведения о форме обучения соискателей внешкольной, профессиональной (профессионально-технической), профессиональной высшего, высшего и последипломного образования.

В пределах полномочий ТЦК СП имеют право получать в электронном виде от МОН эти сведения.

"То есть персональную информацию человека о его образовании и специальности, а также формы обучения может предоставлять исключительно МОН путем электронного взаимодействия электронных ресурсов", - объясняет эксперт.

Она добавляет, что ректоры учебных заведений не имеют права разглашать персональные данные выбывших студентов без обезличивания такой информации или без их разрешения.

"В случае нарушения конфиденциальности персональных данных лицо имеет право на жалобу к Уполномоченному по правам человека или в суд с возмещением понесенного разглашением убытков", - говорит Ирина Ан.