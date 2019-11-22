ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Перед виборами Богдан акредитувався в ЦВК як журналіст, - "Схеми"

Новини » Політика     22.11.2019 - 12:19
Перед виборами Богдан акредитувався в ЦВК як журналіст, - "Схеми"
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Матеріалів "журналіста" на офіційному сайті телеканалу немає

Голова Офісу президента Андрій Богдан напередодні виборів президента отримав акредитацію в Центральну виборчу комісію (ЦВК) як журналіст телеканалу "1+1". Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми "Схеми"

У ЦВК підтвердили цю інформацію, однак матеріалів "журналіста" на офіційному сайті телеканалу немає. Народний депутат Олександр Ткаченко, який у передвиборний період очолював телеканал, не зміг пригадати, чим Богдан займався на "1+1". Він припустив, що Богдан міг бути кореспондентом - позаштатним.

"Саме його прізвище була зазначена першою в переліку з 15-х журналістів "ТСН" на акредитацію", - йдеться в розслідуванні.

Зазначимо, Богдан також раніше тричі обіймав державні посади, не припиняючи при цьому займатися адвокатською діяльністю, що є порушенням закону.

Також глава Офісу президента незаконно отримав державну охорону і номери прикриття. Володимир Зеленський підписав розпорядження, яким забезпечив главу Офісу президента державною охороною, яка за законом йому не надається.

Нагадаємо, раніше віце-президент комітету Асоціації "Україна - ЄС", депутат Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель заявила, що вважає небезпечним главу Офісу президента України Андрія Богдана.

Богдан не має свого контролю над фракцією СН, - Корнієнко Богдан поєднував державні посади з роботою адвокатом, - "Схеми"
Новини України Андрій БогданЦентральна виборча комісіяжурналисты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся