Перед виборами Богдан акредитувався в ЦВК як журналіст, - "Схеми"

Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Матеріалів "журналіста" на офіційному сайті телеканалу немає

Голова Офісу президента Андрій Богдан напередодні виборів президента отримав акредитацію в Центральну виборчу комісію (ЦВК) як журналіст телеканалу "1+1". Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми "Схеми"

У ЦВК підтвердили цю інформацію, однак матеріалів "журналіста" на офіційному сайті телеканалу немає. Народний депутат Олександр Ткаченко, який у передвиборний період очолював телеканал, не зміг пригадати, чим Богдан займався на "1+1". Він припустив, що Богдан міг бути кореспондентом - позаштатним.

"Саме його прізвище була зазначена першою в переліку з 15-х журналістів "ТСН" на акредитацію", - йдеться в розслідуванні.

Зазначимо, Богдан також раніше тричі обіймав державні посади, не припиняючи при цьому займатися адвокатською діяльністю, що є порушенням закону.

Також глава Офісу президента незаконно отримав державну охорону і номери прикриття. Володимир Зеленський підписав розпорядження, яким забезпечив главу Офісу президента державною охороною, яка за законом йому не надається.

Нагадаємо, раніше віце-президент комітету Асоціації "Україна - ЄС", депутат Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель заявила, що вважає небезпечним главу Офісу президента України Андрія Богдана.