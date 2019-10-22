Зеленський концентрує владу і це небезпечно, - євродепутат

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зараз президент вибудовує вертикаль влади

Президент України Володимир Зеленський концентрує владу і це дуже небезпечно. Про це заявила віце-президент комітету асоціації "Україна - ЄС" і депутат Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Євродепутат зазначає, що український президент вибудовує вертикаль влади і "це дуже страшно".

"Потрібен механізм стримування і противаги. Саме про це - демократія. Це не про одну влади. В іншому випадку він (президент) може розігнати парламент, судову систему, засоби масової інформації і буде вирішувати, як маленький диктатор. Це не те, чого ви хочете в демократії ... Те, що він намагається розвивати, концентруючи владу, це небезпечно ", - сказала вона.

Віола фон Крамон-Таубадель вважає, що "через два роки народ прокинеться в абсолютно інший системі і буде цим шокований".

Нагадаємо, Зеленський у ході першого засідання Ради пригрозив нардепам розпуском. Зокрема, він попросив депутатів не допускати прогулів і кнопкодавства, а зосередитися на щоденній кропіткій роботі.

Раніше РБК-Україна писало, що Європарламент затвердив склад делегації парламентського комітету асоціації з Україною. Серед них і Віола фон Крамон-Таубадель.