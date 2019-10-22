ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський концентрує владу і це небезпечно, - євродепутат

Новини » Політика    22.10.2019 - 08:50
Зеленський концентрує владу і це небезпечно, - євродепутат
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зараз президент вибудовує вертикаль влади

Президент України Володимир Зеленський концентрує владу і це дуже небезпечно. Про це заявила віце-президент комітету асоціації "Україна - ЄС" і депутат Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Євродепутат зазначає, що український президент вибудовує вертикаль влади і "це дуже страшно".

"Потрібен механізм стримування і противаги. Саме про це - демократія. Це не про одну влади. В іншому випадку він (президент) може розігнати парламент, судову систему, засоби масової інформації і буде вирішувати, як маленький диктатор. Це не те, чого ви хочете в демократії ... Те, що він намагається розвивати, концентруючи владу, це небезпечно ", - сказала вона.

Віола фон Крамон-Таубадель вважає, що "через два роки народ прокинеться в абсолютно інший системі і буде цим шокований".

Нагадаємо, Зеленський у ході першого засідання Ради пригрозив нардепам розпуском. Зокрема, він попросив депутатів не допускати прогулів і кнопкодавства, а зосередитися на щоденній кропіткій роботі.

Раніше РБК-Україна писало, що Європарламент затвердив склад делегації парламентського комітету асоціації з Україною. Серед них і Віола фон Крамон-Таубадель.

Забіг з олігархом: чого Коломойський і ПриватБанк домагаються в судах Зеленський бере участь в інтронізації нового імператора Японії
Новини України Володимир Зеленськийдепутаты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся