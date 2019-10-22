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Євродепутат сумнівається в оточенні Зеленського і вважає Богдана небезпечним

Новини » Політика    22.10.2019 - 10:27
Євродепутат сумнівається в оточенні Зеленського і вважає Богдана небезпечним
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Євродепутат сумнівається, в якій мірі президент Зеленський правильно поінформований

Віце-президент комітету Асоціації "Україна - ЄС", депутат Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель вважає небезпечним голову Офісу президента України Андрія Богдана. Про це вона сказала в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як зазначає фон Крамон-Таубадель, доки Богдан є найважливішою фігурою в ОП, іншим буде дуже важко.

"Я була досить наївною. Я думала, що Зеленський - нова фігура, але ні. Сам по собі - так, але не люди, які за ним стоять. Можливо, деякі з його компаній, 95 Кварталу, і є професіоналами, здатними швидко адаптуватися. Те, що вони можуть зробити, так це вчитися і надавати йому (Зеленському) інформацію. Але до тих пір, доки Богдан є найважливішою фігурою в його офісі, іншим буде дуже важко",- сказала фон Крамон-Таубадель.

Вона хотіла б, щоб Богдан пішов із посади.

"Це, звісно, нереально, але донори і західні партнери усвідомили, що Богдан небезпечний, у нього свій порядок денний, ви не знаєте, на кого він працює, не знаєте, які його наміри і якого роду законопроекти він буде подавати", - сказала євродепутатка.

Нещодавно на прес-марафоні Зеленський, відповідаючи на питання про те, чому він не звільняє главу ОП Андрія Богдана, заявив, що він є фахівцем і не порушує закон, а йому в команді потрібні саме такі люди.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що керівник Офісу президента України Андрій Богдан написав заяву про відставку. Однак відмовився коментувати дану інформацію. Пізніше тоді ще заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка спростував інформацію про відставку Богдана.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що в ОП домовилися з самого початку написати заяви на звільнення.

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