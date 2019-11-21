Богдан поєднував державні посади з роботою адвокатом, - "Схеми"

Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Богдан при трьох президентах працював на держпосаді, при цьому не припиняючи роботу адвокатом

Колишній адвокат українського олігарха Ігоря Коломойського, а також глава Офісу президента Андрій Богдан раніше тричі обіймав державні посади, не припиняючи при цьому займатися адвокатською діяльністю, що є порушенням закону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".

Журналісти відзначають, що сам факт тривалого перебування Богдана на держпосаді йде в розріз з обіцянками президента України Володимира Зеленського привести у владу "нові обличчя".

Але також важливим є те, як глава Офісу президента в той період ставився до українських законів.

За даними журналістів, Богдан при трьох президентах працював урядовим уповноваженим по боротьбі з корупцією, заступником міністра юстиції і помічником судді, при цьому не припиняючи роботу адвокатом.

LIVE «СХЕМИ» №238 Сьогодні у випуску: «Зе комбінатор»: як Богдан на держслужбі систематично обійшовши антикорупційне законодавство (Автор: Serhii Andrushko) #Схеми Опубліковано Схеми: корупція в деталях - RFERL Четвер, 21 листопада 2019 р.

Все це, за словами журналістів, строго заборонено законом про державну службу, а також антикорупційним законодавством, за імплементацію якого якраз і відповідав Богдан.

На запитання кореспондента "Схем" президенту, як він оцінює те, що Богдан суміщав посади, Володимир Зеленський відповів: "Значить, щось було неправильно. Куди дивилася влада? А що тут оцінювати? Ви самі знаєте, як в Україні люди живуть".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Андрій Богдан незаконно отримав державну охорону і номери прикриття. Як повідомляється, 26 липня Володимир Зеленський підписав розпорядження, яким забезпечив главу Офісу президента державною охороною, яка за законом йому не надається.