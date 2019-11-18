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Богдан незаконно отримав державну охорону і номери прикриття, - Bihus.info

Новини » Політика     18.11.2019 - 21:26
Богдан незаконно отримав державну охорону і номери прикриття, - Bihus.info
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Номери на автомобілі Богдана збігалися з номерами на авто УГО

Голова Офісу президента Андрій Богдан незаконно отримав державну охорону і номери прикриття. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BIHUS.info.

За інформацією журналістів, номери на автомобілі Tesla, якими користується глава Офісу президента, збігаються з тими, що були на автомобілі, який раніше привозив співробітників державної охорони обслуговувати весілля сина колишнього генерального прокурора України Юрія Луценка.

Крім того, біля Андрія Богдана був помічений охоронець Управління державної охорони (УДО).

"26 липня президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження, яким забезпечив главу Офісу президента державною охороною", - йдеться у розслідуванні.

Проте журналісти зазначили, що "в який раз заради примхи Богдана на закон "просто закрили очі" тому що нічого спільного з законом расспоряжение на охорону Богдана немає".

Як зазначається, після того, як журналісти попросили Андрія Богдана та Володимира Зеленського прокоментувати використання номерів УГО - на автомобілі глави Офісу президента з'явився новий номер.

Додамо, що державна охорона не покладена співробітникам Офісу президента.

Раніше повідомлялося, що народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський володіє кількома квартирами у Києві та шістьма земельними ділянками під столицею, а також автопарком дорогих іномарок.

Крім того, заступник керівника Офісу президента України Андрій Смирнов відвідував офіс екс-глави Служби безпеки України під час президентства Віктора Януковича Валерія Хорошковського.

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