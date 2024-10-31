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Перед вторжением РФ союзники советовали Зеленскому записать видеозавещание, - Кулеба

Четверг 31 октября 2024 22:40
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Перед вторжением РФ союзники советовали Зеленскому записать видеозавещание, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Перед началом полномасштабного вторжения России западные союзники допускали, что россияне могут ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского. Поэтому советовали ему записать видеозавещание.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в проекте USA-UA: Секретные файлы Белого дома.

Кулеба рассказал, что на конференции в Мюнхене вице-президент США Камала Гаррис рекомендовала Зеленскому рассмотреть возможность формирования правительства в изгнании, а также подумать над военными шагами для подготовки Украины к ведению партизанской войны.

Бывший глава украинского МИД также напомнил, что ему в феврале 2022 года советовали не возвращаться в Киев.

"Мне послал сообщение один человек, большой друг Украины, и когда я сказал, что я возвращаюсь, он говорит: "Нужно, чтобы Зеленский записал видеозавещание", - рассказал Кулеба.

Увольнение Кулебы с должности главы МИД

Напомним, Дмитрий Кулеба занимал должность министра иностранных дел Украины с марта 2020 года.

В сентябре 2024 года в рамках "перезагрузки правительства" он был уволен.

Кулеба отметил, что к его деятельности не было претензий и отставка не связана с неудачами во внешней политике.

Позже в СМИ появились слухи, что ему могут предложить одну из ключевых дипломатических должностей за границей. Официальной информации на этот счет пока нет.

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