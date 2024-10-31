Перед вторжением РФ союзники советовали Зеленскому записать видеозавещание, - Кулеба
Перед началом полномасштабного вторжения России западные союзники допускали, что россияне могут ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского. Поэтому советовали ему записать видеозавещание.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в проекте USA-UA: Секретные файлы Белого дома.
Кулеба рассказал, что на конференции в Мюнхене вице-президент США Камала Гаррис рекомендовала Зеленскому рассмотреть возможность формирования правительства в изгнании, а также подумать над военными шагами для подготовки Украины к ведению партизанской войны.
Бывший глава украинского МИД также напомнил, что ему в феврале 2022 года советовали не возвращаться в Киев.
"Мне послал сообщение один человек, большой друг Украины, и когда я сказал, что я возвращаюсь, он говорит: "Нужно, чтобы Зеленский записал видеозавещание", - рассказал Кулеба.
Увольнение Кулебы с должности главы МИД
Напомним, Дмитрий Кулеба занимал должность министра иностранных дел Украины с марта 2020 года.
В сентябре 2024 года в рамках "перезагрузки правительства" он был уволен.
Кулеба отметил, что к его деятельности не было претензий и отставка не связана с неудачами во внешней политике.
Позже в СМИ появились слухи, что ему могут предложить одну из ключевых дипломатических должностей за границей. Официальной информации на этот счет пока нет.
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