Перед вторжением РФ союзники советовали Зеленскому записать видеозавещание, - Кулеба

Перед началом полномасштабного вторжения России западные союзники допускали, что россияне могут ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского. Поэтому советовали ему записать видеозавещание.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в проекте USA-UA: Секретные файлы Белого дома .

Кулеба рассказал, что на конференции в Мюнхене вице-президент США Камала Гаррис рекомендовала Зеленскому рассмотреть возможность формирования правительства в изгнании, а также подумать над военными шагами для подготовки Украины к ведению партизанской войны.

Бывший глава украинского МИД также напомнил, что ему в феврале 2022 года советовали не возвращаться в Киев.

"Мне послал сообщение один человек, большой друг Украины, и когда я сказал, что я возвращаюсь, он говорит: "Нужно, чтобы Зеленский записал видеозавещание", - рассказал Кулеба.