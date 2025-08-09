Перед саммитом Трампа и Путина Украина и ее союзники соберутся в Британии, - Axios

Высокопоставленные чиновники из США, Украины и нескольких европейских стран планируют встретиться в эти выходные в Великобритании. Целью является согласование общей позиции перед запланированной встречей президентов Трампа и Путина, сообщили Axios сразу три источника, знакомые с планами.

Идея встречи возникла после нескольких телефонных переговоров между чиновниками США, Украины и Европы.

Украина и ее союзники в НАТО обеспокоены, что Трамп может принять предложения Путина о прекращении войны без учета их интересов.

Известно, что Путин согласился прекратить войну, если Украина откажется от контроля над Луганской и Донецкой областями, а также Крымом. Часть участников переговоров также услышала, что Путин мог бы отказаться от претензий на Херсонскую и Запорожскую области.

В то же время украинские чиновники отмечают, что не имеют полной информации о российском предложении и позиции США.

Кстати, даже если Зеленский согласится на какие-то территориальные уступки, то ему придется провести референдум, ведь по Конституции Украины территории нельзя отдавать без волеизъявления народа.