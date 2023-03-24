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Перед поездкой в Пекин. Премьер Испании призвал прислушиваться к Китаю

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Испания, Пятница 24 марта 2023 18:42
Перед поездкой в Пекин. Премьер Испании призвал прислушиваться к Китаю Фото: премьер Испании Педро Санчес (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 24 марта, премьер Испании Педро Санчес выступил с прокитайским заявлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Китай является глобальным игроком, поэтому, очевидно, мы должны прислушаться к его голосу, чтобы увидеть, сможем ли мы все вместе покончить с этой войной, а Украина сможет восстановить ее территориальную целостность", - подчеркнул Санчес перед своим государственным визитом в Пекин.

Испанский премьер намерен посетить столицу Китая 31 марта для переговоров с президентом Си Цзиньпином.

Ожидается, что встреча двух лидеров будет в основном сосредоточена на продолжающемся конфликте в Украине, в котором Китай назвал себя "беспристрастным" и выдвинул мирный план из 12 пунктов, призывая к всеобъемлющему прекращению огня.

Господин Санчес в свою очередь публично поддержал мирное предложение украинского президента Владимира Зеленского, которое включает требования восстановить статус-кво на территории Украины к аннексии Крыма Россией в 2014 году.

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