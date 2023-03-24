Перед поїздкою в Пекін. Прем'єр Іспанії закликав прислухатися до Китаю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Китай є глобальним гравцем, тому, очевидно, ми повинні прислухатися до його голосу, щоб побачити, чи зможемо ми всі разом покласти край цій війні, а Україна зможе відновити її територіальну цілісність", - наголосив Санчес перед своїм державним візитом до Пекіна.

Іспанський прем'єр збирається відвідати столицю Китаю 31 березня для переговорів з президентом Сі Цзіньпіном.

Очікується, що зустріч двох лідерів буде в основному зосереджена на триваючому конфлікті в Україні, в якому Китай назвав себе "неупередженим" і висунув мирний план з 12 пунктів, закликаючи до всеосяжного припинення вогню.

Пан Санчес своєю чергою публічно підтримав мирну пропозицію українського президента Володимира Зеленського, яка включає вимоги відновити статус-кво на території України до анексії Криму Росією в 2014 році.

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