Перед поїздкою в Пекін. Прем'єр Іспанії закликав прислухатися до Китаю
Сьогодні, 24 березня, прем'єр Іспанії Педро Санчес виступив з прокитайською заявою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Китай є глобальним гравцем, тому, очевидно, ми повинні прислухатися до його голосу, щоб побачити, чи зможемо ми всі разом покласти край цій війні, а Україна зможе відновити її територіальну цілісність", - наголосив Санчес перед своїм державним візитом до Пекіна.
Іспанський прем'єр збирається відвідати столицю Китаю 31 березня для переговорів з президентом Сі Цзіньпіном.
Очікується, що зустріч двох лідерів буде в основному зосереджена на триваючому конфлікті в Україні, в якому Китай назвав себе "неупередженим" і висунув мирний план з 12 пунктів, закликаючи до всеосяжного припинення вогню.
Пан Санчес своєю чергою публічно підтримав мирну пропозицію українського президента Володимира Зеленського, яка включає вимоги відновити статус-кво на території України до анексії Криму Росією в 2014 році.
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