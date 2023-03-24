ua ru
Пт, 24 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Перед поїздкою в Пекін. Прем'єр Іспанії закликав прислухатися до Китаю

Новость на русском →
Іспанія, П'ятниця 24 березня 2023 18:42
Перед поїздкою в Пекін. Прем'єр Іспанії закликав прислухатися до Китаю Фото: прем'єр Іспанії Педро Санчес (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 24 березня, прем'єр Іспанії Педро Санчес виступив з прокитайською заявою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Китай є глобальним гравцем, тому, очевидно, ми повинні прислухатися до його голосу, щоб побачити, чи зможемо ми всі разом покласти край цій війні, а Україна зможе відновити її територіальну цілісність", - наголосив Санчес перед своїм державним візитом до Пекіна.

Іспанський прем'єр збирається відвідати столицю Китаю 31 березня для переговорів з президентом Сі Цзіньпіном.

Очікується, що зустріч двох лідерів буде в основному зосереджена на триваючому конфлікті в Україні, в якому Китай назвав себе "неупередженим" і висунув мирний план з 12 пунктів, закликаючи до всеосяжного припинення вогню.

Пан Санчес своєю чергою публічно підтримав мирну пропозицію українського президента Володимира Зеленського, яка включає вимоги відновити статус-кво на території України до анексії Криму Росією в 2014 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Іспанія Війна Росії проти України
NEWS
Тарифи на електроенергію не змінюватимуться до кінця квітня, - Шмигаль
Тарифи на електроенергію не змінюватимуться до кінця квітня, - Шмигаль
DAILY
Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію