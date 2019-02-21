Перед виборами в Ізраїлі суперники Нетаньяху об'єдналися

Також суперники прем'єр-міністра Ізраїлю анонсували створення єдиного списку кандидатів

Соперники премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на предстоящих парламентских выборах объединились и анонсировали создание единого списка кандидатов. Об этом заявили лидеры центристских партий Бенни Ганца и Яира Лапида, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Кроме того, партии "Стойкость Израиля" и "Есть будущее" также договорились о том, что если они победят на парламентских выборах, то премьер-министром в течение двух лет будет бывший глава Генштаба Ганц, а затем этот пост займет экс-министр финансов Лапид.

К блоку также присоединились бывшие главы Генштаба Габи Ашкенази и Моше Яалон, который также был министром обороны страны.

В свою очередь, правящая партия "Ликуд", которую возглавляет Нетаньяху, прокомментировала в аккаунте в Twitter объединение соперников.

"Выбор очевиден: либо левое правительство Лапида-Ганца при поддержке блока арабских партий, либо правое правительство во главе с Нетаньяху", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху может встретиться с президентом США Дональдом Трампом до выборов в Израиле.

Также Биньямин Нетаньяху пообещал добиться исторического прорыва в отношениях с исламским миром.