Перед обстрелом в Днепре задержали подростков, которые фотографировали ТЭС и звонили в Россию, - СМИ

В Днепре, 14 января, накануне ракетного удара по многоэтажке полиция задержала подростков, которые фотографировали ТЭС и звонили в Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZN.UA.
Их источники в правоохранительных органах сообщили, что двоих подростков 13 и 14 лет задержали, когда они фотографировали ТЭС. Те заявили, что делали это, чтобы "посмотреть на ее состояние и целостность". При проверке телефонов оказалось, что один из них общался с россиянами в WhatsApp. Подросток сказал, что это "его друзья".
Патрульные передали их в СБУ, но они отпустили их после проверки.
Напомним, 14 января россияне во время массированного удара по Украине атаковали многоэтажку в Днепре .
Операция по поиску уцелевших в результате ракетного удара РФ по жилому дому в Днепре продолжается. Под завалами еще могут находиться десятки человек .
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