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Перед киевской мэрией флаг подняли еще до официального провозглашения независимости, - Кличко

Среда 23 августа 2023 13:20
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Перед киевской мэрией флаг подняли еще до официального провозглашения независимости, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

У здания Киевской мэрии состоялась церемония торжественного поднятия украинского флага, в которой принял участие мэр Киева Виталий Кличко. Впервые украинский флаг взвился здесь еще до официального провозглашения независимости, а сейчас стал оберегом, с которым идут в бой украинские защитники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Киева.

"Сегодня, в День государственного флага Украины, по традиции, подняли наш сине-желтый флаг возле Киевской мэрии. Национальный флаг - один из символов государственности и единства нашего народа. Украинский флаг стал еще и оберегом, с которым идут в бой наши защитники и защитницы , отстаивая независимость и свободу Украины в войне, с которой ворвалась в нашу страну Россия", - заявил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что с государственным флагом украинцы выходили и на Майдан в борьбе за демократию и европейское будущее нашего государства. И сегодня Украина тоже сражается с захватчиком под желто-голубым флагом. И обязательно победит, заверил Кличко.

"Независимость завоевывается в борьбе. Единением и усилиями многих людей. Ценой потерь и побед… Российский агрессор вторгся, чтобы уничтожить наше государство и уничтожить украинцев. Но Украина смело бьется за свою землю и свою волю! Бьется на передовой и работает на победу в тыла. Мы показали, что не боимся и не сдадимся. Показали, как любим свою страну. Мы все преодолеем, как бы сложно ни было. Мы победим! Верьте в себя! Верьте в Украину! С Днем государственного флага, с Днем независимости Украины", - сказал в приветствии Кличко.

Он также напомнил, что впервые в Киеве украинский флаг был поднят именно перед зданием киевской мэрии еще до провозглашения независимости.

"Еще до официального провозглашения независимости Украины сине-желтый флаг развевался над многими украинскими городами и селами. В Киеве впервые государственный флаг, освященный в Софийском соборе, официально подняли 24 июля 1990 года - на флагштоке перед зданием Киевского городского совета", - отметил Кличко.

День государственного флага

Сегодня, 23 августа, в Украине отмечают День государственного флага.

Датой утверждения украинского флага считают 1848 год, когда во время событий национального возрождения на Галичине Главный Русский Совет во Львове принял официальную символику.

РБК-Украина собрала малоизвестные факты о государственном флаге в материале. Вы узнаете, каким был первый украинский флаг, меняли ли местами синий и желтый цвета, о советских запретах и наказаниях за использование нацсимволики.

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Виталий Кличко День независимости Украины
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