Перед київською мерією прапор підняли ще до офіційного проголошення незалежності, - Кличко

Біля будівлі Київської мерії відбулася церемонія урочистого підняття українського прапора, в якій взяв участь мер Києва Віталій Кличко. Вперше український прапор замайорів тут ще до офіційного проголошення незалежності, а зараз став оберегом, з яким йдуть в бій українські захисники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Києва.

"Сьогодні, в День державного прапора України, за традицією, підняли наш синьо-жовтий стяг біля Київської мерії. Національний прапор - один із символів державності і єдності нашого народу. Український прапор став ще й оберегом, з яким ідуть в бій наші захисники та захисниці, відстоюючи незалежність і свободу України у війні, з якою вдерлася в нашу країну Росія", - заявив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що з державним прапором українці виходили і на Майдан у боротьбі за демократію і європейське майбутнє нашої держави. І сьогодні Україна також б’ється із загарбником під жовто-блакитним прапором. І обов’язково переможе, запевнив Кличко.

"Незалежність завойовується в боротьбі. Єднанням і зусиллями багатьох людей. Ціною втрат і перемог… Російський агресор вдерся, щоб знищити нашу державу й знищити українців. Але Україна відважно б’ється за свою землю і свою волю! Бʼється на передовій і працює на перемогу в тилу. Ми показали, що не боїмося і не здамося. Показали, як любимо свою країну. Ми все подолаємо, як би складно не було. Ми переможемо! Вірте в себе! Вірте в Україну! З Днем державного прапора, з Днем незалежності України", - сказав у привітанні Кличко.

Він також нагадав, що вперше в Києві український прапор підняли саме перед будівлею київської мерії ще до проголошення незалежності.

"Ще до офіційного проголошення незалежності України синьо-жовтий прапор майорів над багатьма українськими містами і селами. У Києві вперше державний прапор, освячений у Софійському соборі, офіційно підняли 24 липня 1990 року - на флагштоку перед будівлею Київської міської ради", - наголосив Віталій Кличко.

День державного прапора

Сьогодні, 23 серпня, в Україні відзначають День державного прапора.

Датою затвердження українського прапора вважають 1848 рік, коли під час подій національного відродження на Галичині Головна Руська Рада у Львові прийняла офіційну символіку.

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