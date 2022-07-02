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До переліку територій в зоні бойових дій включили міста ще однієї області України

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Україна, Субота 02 липня 2022 12:04
До переліку територій в зоні бойових дій включили міста ще однієї області України Фото: перелік громад в зоні бойових дій розширили за рахунок 4 міст Чернігівської області (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення воєнних дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 29 червня. До переліку включили чотири міста Чернігівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції).

До переліку ввійшли 9 областей. Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (52), Херсонської (49), Миколаївської (24), Сумської (18), Чернігівської (4) областей. Загалом у переліку наразі 308 громад.

Перелік доповнений такими громадами Чернігівської області

Корюківський район:

  • Сновська міська територіальна громада.

Новгород-Сіверський район:

  • Новгород-Сіверська міська територіальна громада;
  • Семенівська міська територіальна громада.

Чернігівський район:

  • Городнянська міська територіальна громада.

Критерії для громад

Перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Є три критерії, на які при цьому спираються:

  • території, що є тимчасово окупованими;
  • території, що перебувають в оточенні (блокуванні);
  • території, на яких тривають активні бойові дії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив порядок підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв'язку з військовою агресією РФ проти України. Допомога надаватиметься тільки жителям районів в зоні бойових дій і тим, у кого зруйновано житло.

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