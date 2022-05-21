Перебирав касетні боєприпаси: під Кривим Рогом підірвався пенсіонер

У Криворізькому районі Дніпропетровської області підірвався пенсіонер. Чоловік перебирав касетні боєприпаси, зараз він у лікарні у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченко .

За його словами, 82-річний чоловік зібрав сім боєприпасів від касетних снарядів і приніс їх додому. Пенсіонер спробував розібрати один з них. В результаті стався вибух. Його у важкому стані госпіталізували.

Глава ОВА закликав жителів області не чіпати залишилися після обстрілів нерозірвані боєприпаси. Резніченко додав, що при виявленні підозрілих предметів слід дзвонити рятувальникам або поліції.

Він додав, що касетні боєприпаси віроломні - вони залишаються небезпечними ще якийсь час після закінчення обстрілу. У Дніпропетровській області від таких снарядів загинули 6 осіб.