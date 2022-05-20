ru ua
Пт, 20 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Київській області розмінували тільки дороги, на решту території підуть роки, - МВС

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 20 травня 2022 16:31
У Київській області розмінували тільки дороги, на решту території підуть роки, - МВС Фото: перший заступник глави МВС Євген Єнін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Київській області на сьогодні розміновані тільки дороги. На те, щоб зробити інші території регіону безпечними, підуть роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна.

"Підрозділами ДСНС та поліції розміновані ключові магістральні автодороги. Також активно працюємо над розмінуванням адмінбудівель та житлових будинків", - сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єнін.

За його словами, говорити про повне розмінування територій Київської області поки що рано, на це піде кілька років.

Зазначимо, сьогодні радник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що завершено розмінування Київської області.

Нагадаємо, російські війська відступили з-під Києва наприкінці березня. В області окупанти залишили велику кількість розтяжок, мін, снарядів та інших вибухонебезпечних предметів.

На цих ворожих "сюрпризах" в Київській області підриваються як мирні жителі, так і фахівці різних організацій. Так, наприкінці квітня на мінах підірвалися дві бригади електриків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Київська область Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
В Україні на завтра оголошено штормове попередження
В Україні на завтра оголошено штормове попередження
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків