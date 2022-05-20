У Київській області розмінували тільки дороги, на решту території підуть роки, - МВС

У Київській області на сьогодні розміновані тільки дороги. На те, щоб зробити інші території регіону безпечними, підуть роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна.

"Підрозділами ДСНС та поліції розміновані ключові магістральні автодороги. Також активно працюємо над розмінуванням адмінбудівель та житлових будинків", - сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єнін.

За його словами, говорити про повне розмінування територій Київської області поки що рано, на це піде кілька років.

Зазначимо, сьогодні радник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що завершено розмінування Київської області.