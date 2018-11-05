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Екс-півзахисник "Реала" ван дер Варт оголосив про завершення кар'єри

Новини » Спорт    05.11.2018 - 12:11
Фото: Рафаель ван Дер Варт (facebook.com/esbjergfb)
Фото: Рафаель ван Дер Варт (facebook.com/esbjergfb)

Останнім клубом голландця став "Есбьерг"

Колишній півзахисник збірної Голландії Рафаель ван дер Варт оголосив про завершення професійної кар'єри. Про це повідомляє Voetbalprimeur.

"Я хочу поставити крапку, тому що має намір грати в футбол, а не заліковувати травми. Можу тільки висловити подяку всім клубам, за які виступав, гравцям і вболівальникам. Я відчуваю теплі почуття, це був прекрасний час", - сказав 35-річний голландець.

Ван дер Варт є вихованцем амстердамського "Аякса", в цій команді він почав професійну кар'єру на дорослому рівні. Згодом він захищав кольори німецького "Гамбурга", мадридського "Реала", лондонського "Тоттенхема", іспанського "Бетіса", данського "Міттьюлланна". Влітку поточного року він перейшов в інший датський клуб - "Есбьерг", за який зіграв чотири матчі.

У складі національної команди ван дер Варт провів 109 матчів і забив 25 голів, ставши віце-чемпіоном світу 2010 року і бронзовим призером чемпіонату Європи-2004.

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