У Пентагона пока нет подтверждений поставок Ираном оружия для России

США на данный момент не располагают подтвержденными данными о том, что Иран поставляет России оружие для продолжения агрессии против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Отметим, что сегодня Reuters сообщило о том, что Россия еще 6 октября подписала соглашение с Ираном о поставках ракет "земля-земля" в дополнение к дронам-камикадзе, которыми страна-агрессор активно атакует Украину.
Так, пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер сказал, что видел отчеты, но пока нет никакой информации для подтверждения.
При этом иранские официальные лица продолжают отрицать сообщения о том, что страна посылает оружие в Россию для войны в Украине.
Спикер Министерства иностранных дел Ирана заявил, что страна "всегда выступала против продолжения украинской войны". Он добавил, что Иран готов вести переговоры с Украиной, чтобы снять эти обвинения.
Напомним, Украина собирается разорвать дипломатические отношения с Ираном.
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