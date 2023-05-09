ua ru
Вт, 09 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Данилов о контрнаступлении ВСУ: окончательного плана еще нет, в работе несколько вариантов

Новина українською →
Вторник 09 мая 2023 22:00
Данилов о контрнаступлении ВСУ: окончательного плана еще нет, в работе несколько вариантов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Окончательный план контрнаступления Вооруженных сил Украины еще не утвержден. Есть несколько вариантов и все они в работе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Я не использую термин контрнаступление. Это - военные действия. Наши военные знают, что им делать и где им делать, в какое время им делать", - сказал Данилов.

Он отметил, что окончательные решения по срокам и направлениям контрнаступления будут приниматься в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и президента Владимира Зеленского.

"И когда кто-то начинает о чем-то говорить даже с уважаемых институтов на Западе, поверьте, на сегодняшний день людей, знающих точно все наши планы, не существует. Окончательный план еще не утвержден, у нас есть несколько вариантов и все они в работе", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он добавил, что "все хотели бы, чтобы международные партнеры оказывали помощь более активно, но сейчас Украина благодарна за то, что такая помощь есть и оказывается достаточно мощно".

"Не только США, но и другие страны в этом принимают участие. Сегодня у нас есть гость (президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен - ред.). Также есть окончательное решение о том, что наша страна в ближайшее время начнет получать от Евросоюза 1 миллион снарядов, который необходим нам для того, чтобы мы одержали победу над рашистами. Она (помощь - ред.) идет и не будет прекращаться", - сказал Данилов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинские воины будут готовы к контрнаступлению, когда Украина получит все согласованное с союзниками вооружение.

Также ранее мы писали, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, ожидания от контрнаступления Вооруженных сил Украины могут быть переоценены в мире, что может привести к "эмоциональному разочарованию".

В частности, The Washington Post показало, как может развиваться будущее контрнаступление наших воинов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей Данилов Война России против Украины
NEWS
Глава МИД Британии об ожиданиях от контрнаступления ВСУ: это не голливудский фильм
Глава МИД Британии об ожиданиях от контрнаступления ВСУ: это не голливудский фильм
DAILY
Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне