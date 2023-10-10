RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Пентагоне считают, что США должны помогать как Украине, так и Израилю

Фото: министерка армии США Кристин Вормут (wikipedia)
Автор: Антон Малиновский

Армия США призывает Конгресс одобрить дополнительное финансирование для обеспечения планов Пентагона по поставке помощи Украине и Израилю.

Об этом заявила министерша армии США Кристин Вормут, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Для нашей способности поддерживать как израильтян, так и украинцев одновременно важно дополнительное финансирование со стороны Конгресса, чтобы увеличить наши возможности, расширить производство, а затем также оплатить сами боеприпасы", - сказала Вормут.

Она также добавила, что в настоящее время армия США находится на ранней стадии рассмотрения запросов Израиля о поддержке.

"Но я бы сказала, что, равно как мы продвигаемся вперед с Украиной, мы будем продвигаться вперед с поддержкой Израиля", - добавила Вормут.

Помощь Украине и Израилю

США активно помогают Украине с самого начала полномасштабного вторжения в РФ. Однако недавно Конгресс не внес вопрос финансирования помощи Украине во временный бюджет - этот вопрос будет рассматриваться отдельно.

Отметим, что в СМИ писали о намерениях администрации Байдена выделить Украине рекордный пакет в 100 млрд долларов. Об аналогичном пакете сообщили и в The Wall Street Journal - там привели слова сенаторов от обеих партий, которые заявляли, что поддержат такую помощь.

Относительно Израиля известно, что США направляют свою авианосную группу в восточную часть Средиземного моря из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль. Также, по словам неназванного американского чиновника, Соединенные Штаты перебросят в Средиземноморский регион более 20 самолетов, говорится об истребителях F-35 и F-15. Кроме того, сообщалось об обмене разведданными между странами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонСоединенные Штаты АмерикиВоенная помощьИзраиль