В Пентагоне не считают эскалацией "прорыв" границы в Курской области

Бои в Курской области

Напомним, в Курской области РФ уже третий день идут бои. Россияне обвиняют украинских военных в "прорыве" границы.

Как сообщают российские Telegram-каналы, Украина якобы взяла под контроль несколько населённых пунктов и продвигается вперед.

Украина пока не подтверждала свою причастность к событиям в Курской области.

При этом в Министерстве обороны Франции утверждают, что операцию в Курской области проводят Вооруженные силы Украины, и она имеет "определенный первоначальный успех".

К тому же, Россия, вероятно, потеряла контроль над 350 квадратными километрами своей территории.

Подробнее о ситуации в Курской области по состоянию на вечер 8 августа - в материале РБК-Украина.

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