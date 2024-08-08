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В Пентагоне не считают эскалацией "прорыв" границы в Курской области

Фото: заместитель спикера Пентагона Сабрин Сингх (flickr.com)
Автор: Татьяна Степанова

В Министерстве обороны США не считают, что "прорыв" границы в Курской области и бои, которые там идут уже третий день, являются эскалацией войны России против Украины.

Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрин Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (Х) корреспондента "Голоса Америки" Остапа Ярыша.

"Мы не считаем, что это каким-либо образом является эскалацией. Украина делает то, что нужно для достижения успеха на поле боя", - сказала Сингх.

Она добавила, что США будут и дальше поддерживать Украину теми средствами, которые ей нужны.

Бои в Курской области

Напомним, в Курской области РФ уже третий день идут бои. Россияне обвиняют украинских военных в "прорыве" границы.

Как сообщают российские Telegram-каналы, Украина якобы взяла под контроль несколько населённых пунктов и продвигается вперед.

Украина пока не подтверждала свою причастность к событиям в Курской области.

При этом в Министерстве обороны Франции утверждают, что операцию в Курской области проводят Вооруженные силы Украины, и она имеет "определенный первоначальный успех".

К тому же, Россия, вероятно, потеряла контроль над 350 квадратными километрами своей территории.

Подробнее о ситуации в Курской области по состоянию на вечер 8 августа - в материале РБК-Украина.

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