Минобороны Франции заявило об "успешном наступлении ВСУ" в Курской области

В Министерстве обороны Франции утверждают, что операцию в Курской области проводят Вооруженные силы Украины, и она имеет "определенный первоначальный успех".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Франции в соцсети Х.

"Наступление ВСУ в Курской области благодаря эффекту неожиданности и противостоянию менее подготовленным силам, чем на восточном фронте, похоже, имеет определенный начальный успех. Эта атака может заставить армию РФ привлекать туда силы из других участков фронта и таким образом ослаблять локальное давление на тех участках, где ВСУ до сих пор испытывали трудности", - говорится в сообщении. В Минобороны Франции отметили, что обе стороны наносят удары в глубину друг другу и украинские силы продолжают бить по аэродромам и энергетической инфраструктуре России. #Ukraine

- В offensive des FAU (Forces Armées Ukrainiennes) dans la region de Koursk, beneficiant de l'effet de surprise et opposée à des forces moins preparées que sur le frente Est, parece avoir recontré un certain succès initial. Cette attaque pourrait obliger les FAFR… pic.twitter.com/7TLnzOtvcP — Ministere des Armées