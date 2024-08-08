Минобороны Франции заявило об "успешном наступлении ВСУ" в Курской области
В Министерстве обороны Франции утверждают, что операцию в Курской области проводят Вооруженные силы Украины, и она имеет "определенный первоначальный успех".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Франции в соцсети Х.
"Наступление ВСУ в Курской области благодаря эффекту неожиданности и противостоянию менее подготовленным силам, чем на восточном фронте, похоже, имеет определенный начальный успех. Эта атака может заставить армию РФ привлекать туда силы из других участков фронта и таким образом ослаблять локальное давление на тех участках, где ВСУ до сих пор испытывали трудности", - говорится в сообщении.
В Минобороны Франции отметили, что обе стороны наносят удары в глубину друг другу и украинские силы продолжают бить по аэродромам и энергетической инфраструктуре России.
#Ukraine
- В offensive des FAU (Forces Armées Ukrainiennes) dans la region de Koursk, beneficiant de l'effet de surprise et opposée à des forces moins preparées que sur le frente Est, parece avoir recontré un certain succès initial. Cette attaque pourrait obliger les FAFR… pic.twitter.com/7TLnzOtvcP — Ministere des Armées
Бои в Курской области
В Курской области РФ уже третий день идут бои. Россияне обвиняют украинских военных в "прорыве" границы.
Судя по сообщениям в Telegram-каналах, Украина якобы взяла под контроль несколько населенных пунктов и продвигается вперед.
При этом украинские власти и военные пока не подтверждали свою причастность к событию в Курской области.
Более подробно о ситуации в российском регионе - в материале РБК-Украина.
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