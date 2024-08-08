ua en ru
Чт, 08 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Минобороны Франции заявило об "успешном наступлении ВСУ" в Курской области

Четверг 08 августа 2024 20:28
UA EN RU
Минобороны Франции заявило об "успешном наступлении ВСУ" в Курской области Фото: Минобороны Франции заявило об "успешном наступлении ВСУ" в Курской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Министерстве обороны Франции утверждают, что операцию в Курской области проводят Вооруженные силы Украины, и она имеет "определенный первоначальный успех".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Франции в соцсети Х.

"Наступление ВСУ в Курской области благодаря эффекту неожиданности и противостоянию менее подготовленным силам, чем на восточном фронте, похоже, имеет определенный начальный успех. Эта атака может заставить армию РФ привлекать туда силы из других участков фронта и таким образом ослаблять локальное давление на тех участках, где ВСУ до сих пор испытывали трудности", - говорится в сообщении.

В Минобороны Франции отметили, что обе стороны наносят удары в глубину друг другу и украинские силы продолжают бить по аэродромам и энергетической инфраструктуре России.

Бои в Курской области

В Курской области РФ уже третий день идут бои. Россияне обвиняют украинских военных в "прорыве" границы.

Судя по сообщениям в Telegram-каналах, Украина якобы взяла под контроль несколько населенных пунктов и продвигается вперед.

При этом украинские власти и военные пока не подтверждали свою причастность к событию в Курской области.

Более подробно о ситуации в российском регионе - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Вооруженные силы Украины Курская область Война в Украине
NEWS
Украина работает над реализацией совместной защиты от ракет РФ со странами НАТО, - Зеленский
Украина работает над реализацией совместной защиты от ракет РФ со странами НАТО, - Зеленский
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев