В Пентагоне сомневаются в том, что Россия сможет добиться успехов в войне в течение года

Об этом заявил заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Кал, пишет РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera .

Заместитель министра обороны США по вопросам политики описал линию фронта в Украине как "непрерывное сражение" и отметил, что не ожидает успехов со стороны России в ближайшей перспективе.

"Таким образом, вы можете увидеть, как небольшие части территории перейдут из рук в руки в ближайшие недели и месяцы. Я не думаю, что то, что я вижу, свидетельствует о том, что россияне могут захватить всю Украину и добиться значительных территориальных успехов в любое время в течение следующего года или около того", - заявил Кал.

В то же время, как пишет корреспондент U.S. News, отвечая на вопрос, допускает ли Кал "покорение" Украины во время весеннего наступления россиян, чиновник ответил: "Этого не произойдет. Россияне не имеют возможности захватить Украину".