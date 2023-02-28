Что необходимо для наступления ВСУ и какое направление самое вероятное: ответ Костенко

Перед контрнаступлением ВСУ важно, в первую очередь, остановить наступление врага на Восточном направлении. Сейчас оккупанты превосходят наших воинов в количестве и технике.

Об этом рассказал секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, военнослужащий Роман Костенко в интервью РБК-Украина .

" Я не буду прогнозировать. То, что я вижу – нам нужно сейчас остановить врага, который на нас давит, потому что мы сейчас говорим все о контрнаступлении в то время, когда враг потихоньку нас потесняет на Восточном направлении, преобладает в количестве, в количестве техники, оттесняет наших солдат", - заявил Костенко.

После уничтожения наступательного потенциала России, ВСУ смогут создать условия для своего дальнейшего наступления.

"На каком направлении? Я думаю, что важное направление - Залужный (Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ, - ред.) сказал о Мариуполе, я думаю где-то примерно в эту сторону. Мелитополь, Бердянск - это коридор, по которому мы должны двигаться", - добавил секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности.

Направление контрнаступления будет оцениваться уже во время весенней кампании после анализа действий врага. В то же время возвращение Мелитополя не будет означать конец войны, поскольку значительное количество территорий Украины и в дальнейшем остается оккупированной.

"Нам нужно начать и добиться успеха, который нам позволит в дальнейшем наступать и значительно выбить потенциал Российской Федерации", - отметил Костенко.