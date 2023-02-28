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В Пентагоні сумніваються у тому, що Росія зможе досягти успіхів у війні протягом року

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Вівторок 28 лютого 2023 19:07
В Пентагоні сумніваються у тому, що Росія зможе досягти успіхів у війні протягом року Фото: в Пентагоні сумніваються у тому, що Росія зможе досягти успіхів у війні протягом року (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російським військовим навряд чи вдасться досягти значних успіхів на фронті у найближчій перспективі.

Про це заявив заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал, пише РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Заступник міністра оборони США з питань політики описав лінію фронту в Україні, як "безперервний бій" та зауважив, що не очікує успіхів з боку Росії в найближчій перспективі.

"Таким чином, ви можете побачити, як невеликі частини території перейдуть з рук в руки в найближчі тижні і місяці. Я не думаю, що щось, що я бачу, свідчить про те, що росіяни можуть захопити всю Україну і досягти значних територіальних успіхів у будь-який час протягом наступного року або близько того", - заявив Кал.

Водночас як пише кореспондент U.S. News, відповідаючи на питання, чи допускає Кал "підкорення" України під час весняного наступу росіян, чиновник відповів: "Цього не станеться. Росіяни не мають можливості захопити Україну".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, військовослужбовець Роман Костенко розповів, що необхідно для майбутнього наступу ЗСУ та який напрямок найімовірніший.

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