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В Пентагоне обеспокоены, что Трамп может использовать войска для охраны правопорядка, - CNN

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Пентагоне обсуждают реагирование на случай, если Дональд Трамп захочет использовать войска внутри США для охраны правопорядка. Официальные лица рассматривают разные сценарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как напоминает издание, Трамп заявил, что он готов использовать войска для охраны правопорядка внутри страны и массовых депортаций, и отметил, что хочет набрать в правительство лояльных ему людей и провести чистки из-за коррупции в структуре национальной безопасности США.

"Мы все готовимся и ожидаем худший сценарий, но реальность такова, что мы пока не знаем, как все будет развиваться", - рассказал изданию неназванный представитель Пентагона. 

CNN уточняет, что победа Трампа на выборах также вызвала в Пентагоне вопросы о том, что произойдет, если президент отдаст незаконный приказ, особенно если его люди в Министерстве обороны не примут ответных мер.

"По закону войска обязаны не подчиняться незаконным приказам", - отметил другой представитель Пентагона. 

Трамп победил на выборах

Напомним, 5 ноября в США состоялись президентские выборы. Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, что обеспечило ему победу.

В своем выступлении после победы Трамп пообещал “решить проблемы с границей” в США и не только.

При этом уже известно, кто может занять ключевые места в администрации Трампа. Детально об этом - в материале РБК-Украина.

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ПентагонСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп