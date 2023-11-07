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В Пентагоне рассказали о целях США на Ближнем Востоке

США, Вторник 07 ноября 2023 01:56
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В Пентагоне рассказали о целях США на Ближнем Востоке Фото: представитель Пентагона Патрик Райдер (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер рассказал, что Министерство обороны США имеет четыре направления усилий на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон.

В ведомстве отметили, что у Соединенных Штатов Америки четыре направления усилий на Ближнем Востоке:

  • Защита американских войск и граждан в регионе.
  • Поток критически важной помощи в области безопасности Израиля для защиты от дальнейших террористических атак ХАМАС.
  • Координация с израильтянами, чтобы помочь обеспечить освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, включая американских граждан.
  • Укрепление позиции силы в регионе, чтобы умерить любые государственные или негосударственные субъекты от эскалации кризиса за пределы Газа.

В Пентагоне рассказали, что усиление американских сил в регионе включает развертывание авианосных ударных групп USS Gerald R. Ford и USS Dwight D. Eisenhower, которые находятся в районе Центрального командования США вместе с атомной подлодкой класса Ohio.

Атаки на военные базы США на Ближнем Востоке

По словам Райдера, за последние несколько недель иранские прокси-группы атаковали американские военные базы Аль-Асад в Ираке и Аль-Танф в Сирии. В результате этих атак, которые были совершены с помощью беспилотников, пострадали десятки человек.

Ранее СМИ со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Пентагона сообщали, что военные базы США в Ираке и Сирии были атакованы более 20 раз.

После этих атак президент США Джо Байден 27 октября приказал нанести высокоточные ответные удары по двум объектам в восточной Сирии, которые использовали Корпус стражей исламской революции (КСИР) и связанные с ним группы.

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