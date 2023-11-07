У Пентагоні розповіли про цілі США на Близькому Сході
Прес-секретар Пентагону Патрік Райдер розповів, що Міністерство оборони США наразі має чотири напрямки зусиль на Близькому Сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон.
У відомстві зазначили, що Сполучені Штати Америки наразі мають чотири напрямки зусиль на Близькому Сході:
- Захист американських військ і громадян у регіоні.
- Потік критично важливої допомоги в галузі безпеки Ізраїлю для його захисту від подальших терористичних атак ХАМАС.
- Координація з ізраїльтянами, щоб допомогти забезпечити звільнення заручників, утримуваних ХАМАС, включаючи американських громадян.
- Зміцнення позиції сили в регіоні, щоб стримати будь-які державні чи недержавні суб’єкти від ескалації кризи за межі Гази.
У Пентагоні розповіли, що посилення американських сил в регіоні включає розгортання авіаносних ударних груп USS Gerald R. Ford і USS Dwight D. Eisenhower, які наразі перебувають у районі Центрального командування США разом із атомним підводним човном класу Ohio.
Атаки на військові бази США на Близькому Сході
Зі слів Райдера, протягом останніх кількох тижнів іранські проксі-групи атакували американські військові бази Аль-Асад в Іраку та Аль-Танф у Сирії. Внаслідок цих атак, які були здійснені за допомогою безпілотників постраждали десятки людей.
Раніше ЗМІ з посиланням на двох високопосадовців Пентагону повідомляли, що військові бази США в Іраку та Сирії були атаковані понад 20 разів.
Після цих атак президент США Джо Байден 27 жовтня наказав завдати високоточних ударів у відповідь по двох об’єктах у східній Сирії, які використовували Корпус вартових ісламської революції (КВІР) і пов’язані з ним групи.
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