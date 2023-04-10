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В Пентагоне рассказали о реакции Ллойда Остина на утечку секретных документов

Новина українською →
США, Понедельник 10 апреля 2023 23:53
В Пентагоне рассказали о реакции Ллойда Остина на утечку секретных документов Фото: Пентагон расследует утечку секретных документов: реакция Остина (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Пентагон продолжает расследовать утечку секретных документов, в которых речь шла, в частности, о войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пентагон изучает, как и кому может распространяться секретная информация внутри Министерства обороны США. Агентство нацбезопасности проверяет лиц, имеющих доступ к данным.

"Министра обороны Ллойда Остина впервые проинформировали об утечке 6 апреля, а 7 апреля он начал ежедневно созывать высокопоставленных руководителей для обсуждения", - сказал спикер Пентагона Крис Мигер.

Он добавил, что документы выглядят в формате, подобном используемым для предоставления старшим руководителям, но некоторые изображения, похоже, были изменены.

Один из чиновников США рассказал, что количество людей, имевших доступ к документам, подчеркивает, что конфиденциальная информация, возможно, слишком широко делится с персоналом, которому может не нужен уровень детализации некоторых содержащихся документов.

"Пентагону нужно было ограничить неограниченный доступ к некоторым наиболее конфиденциальным данным, когда у них не было никаких оправданных причин иметь их", - сказал первый чиновник.

Ранее мы писали, утечка документов в которых могла содержаться секретная информация об Украине, представляет серьезный риск для национальной безопасности США.

Напомним, СМИ сообщали, что в соцсети слили засекреченные военные документы, подробно описывающие планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.

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