В Пентагоне рассказали о реакции Ллойда Остина на утечку секретных документов

Пентагон продолжает расследовать утечку секретных документов, в которых речь шла, в частности, о войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Пентагон изучает, как и кому может распространяться секретная информация внутри Министерства обороны США. Агентство нацбезопасности проверяет лиц, имеющих доступ к данным.

"Министра обороны Ллойда Остина впервые проинформировали об утечке 6 апреля, а 7 апреля он начал ежедневно созывать высокопоставленных руководителей для обсуждения", - сказал спикер Пентагона Крис Мигер.

Он добавил, что документы выглядят в формате, подобном используемым для предоставления старшим руководителям, но некоторые изображения, похоже, были изменены.

Один из чиновников США рассказал, что количество людей, имевших доступ к документам, подчеркивает, что конфиденциальная информация, возможно, слишком широко делится с персоналом, которому может не нужен уровень детализации некоторых содержащихся документов.

"Пентагону нужно было ограничить неограниченный доступ к некоторым наиболее конфиденциальным данным, когда у них не было никаких оправданных причин иметь их", - сказал первый чиновник.