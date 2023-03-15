В Пентагоне прогнозируют ожесточенные бои в Украине весной и летом: впереди тяжелая борьба

"Я считаю, что также важно сделать шаг назад и взглянуть на достигнутый прогресс, осознавая при этом тот факт, что предстоит еще тяжелая борьба, особенно когда мы входим в... весну и лето", - отметил он.

Генерал также ответил на вопросы журналистов о дефиците снарядов в Украине и серьезности этой проблемы. По словам Райдера, военная помощь Украине находится в центре внимания, особенно вопрос поставки снарядов.

"Мы продолжаем делать все возможное, чтобы обеспечить потребности Украины, будь то боеприпасы, ПВО, бронетехника. Завтрашняя дискуссия станет еще одной возможностью собрать вместе международное сообщество, чтобы сосредоточиться на самых неотложных потребностях Украины, включая боеприпасы. И опять же, это будет оставаться в центре нашего внимания", - сказал Райдер.

Он добавил, что США сосредоточатся на работе с партнерами и Украиной, чтобы обеспечить украинские войска боеприпасами и доставить их на передовую как можно быстрее.