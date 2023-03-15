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У Пентагоні прогнозують запеклі бої в Україні навесні та влітку: попереду важка боротьба

Фото: речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер (facebook com InternationalDefenceDesk)
Автор: Наталія Юрченко

На Україну навесні та влітку чекають важкі бої. Проте США та партнери будуть забезпечувати підтримку, зокрема у питанні постачання боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Пентагону бригадного генерала Пета Райдера під час брифінгу.

"Я вважаю, що також важливо зробити крок назад і поглянути на досягнутий прогрес, усвідомлюючи при цьому той факт, що попереду ще важка боротьба, особливо коли ми входимо до... весни і літа", - зазначив він.

Генерал також відповів на питання журналістів щодо дефіциту снарядів в Україні і серйозність цієї проблеми. За словами Райдера, військова допомога Україні перебуває в центрі уваги, особливо питання постачання снарядів.

"Ми продовжуємо робити все можливе, щоб забезпечити потреби України, будь-то боєприпаси, ППО, бронетехніка. Завтрашня дискусія стане ще однією можливістю зібрати разом міжнародне співтовариство, щоб зосередитися на найнагальніших потребах України, включаючи боєприпаси. І знову ж таки, це залишатиметься в центрі нашої уваги", - сказав Райдер.

Він додав, що США зосередяться на роботі з партнерами та Україною, щоб забезпечити українські війська боєприпасами та доставити їх на передову якнайшвидше.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться десята зустріч у форматі "Рамштайн" з оборони України. Вона пройде в онлайн-форматі.

Крім того, сьогодні постійні представники країн ЄС обговорять спільну закупівлю боєприпасів для України.

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