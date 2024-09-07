В Пентагоне объяснили, что будет с деньгами для Украины, которые могут "сгореть" в сентябре

Пентагон планирует использовать доступные деньги для помощи Украине любым возможным способом. Даже после окончания бюджетного года в сентябре.
Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
Соответствующее заявление она сделала на брифинге 6 сентября.
"Как вы знаете, мы очень упорно работали с Конгрессом, чтобы получить эту дополнительную сумму и распределить эти деньги для Украины в пакетах PDA и USAI", - сказала спикер.
Сингх не уточнила, что будет с остатками средств для Украины, но подчеркнула, что США почти еженедельно объявляют пакеты помощи Украине.
"Мы продолжаем делать это на постоянной основе. Я не сомневаюсь, что мы собираемся использовать все, что у нас есть, чтобы обеспечить в дальнейшем предоставление Украине всего, что ей нужно как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе", - заявила представительница Пентагона, добавив, что деньги планируют использовать любым возможным способом.
Добавим, что США должны передать Украине еще 6,2 млрд долларов, которые доступны в рамках президентских полномочий. Конечный период истекает в сентябре, когда в США заканчивается бюджетный год.
По данным Reuters, администрация президента Джо Байдена пытается сохранить остаточные деньги для Украины.
Также напомним, что 6 сентября США объявили о выделении нового пакета помощи Украине на 250 млн долларов.
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