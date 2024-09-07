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У Пентагоні пояснили, що буде з грошима для України, які можуть "згоріти" у вересні

Фото: Сабріна Сінгх (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Пентагон планує використати доступні гроші для допомоги Україні в будь-який можливий спосіб. Навіть після закінчення бюджетного року у вересні.

Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Відповідну заяву вона зробила на брифінгу 6 вересня. 

"Як ви знаєте, ми дуже наполегливо працювали з Конгресом, щоб отримати цю додаткову суму та розподілити ці гроші для України у пакетах PDA та USAI", - сказала речниця.

Сінгх не уточнила, що буде з залишками коштів для України, але наголосила, що США "майже щотижня" оголошують пакети допомоги Україні.

"Ми продовжуємо робити це на постійній основі. Я не сумніваюся, що ми збираємося використати все, що в нас є, щоб забезпечити надалі надання Україні всього, що їй потрібно, як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі", - заявила представниця Пентагону, додавши, що гроші планують використати в будь-який можливий спосіб.

Додамо, що США мають передати Україні ще 6,2 млрд доларів, які доступні в рамках президентських повноважень. Кінцевий період закінчується у вересні, коли у США закінчується бюджетний рік.

За даними Reuters, адміністрація президента Джо Байдена намагається зберегти залишкові гроші для України.

Також нагадаємо, що 6 вересня США оголосили про виділення нового пакета допомоги Україні на 250 млн доларів.

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