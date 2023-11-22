В Пентагоне не подтвердили информацию о сокращении поставок боеприпасов Украине на 30%

В Министерстве обороны США не подтвердили информацию СМИ о том, что поставки боеприпасов стандарта НАТО для Украины снизились на 30% после начала войны Израиля против ХАМАСа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрины Сингх.

"Слушайте, я бы так не утверждала. Мы смогли обеспечивать Украину тем, что ей нужно во время контрнаступления, и мы будем продолжать обеспечивать Украину во время зимы", - отметила Сингх.

Она подчеркнула, что США могут одновременно поддерживать как Украину, так и Израиль.

По словам Сингх, единственный способ продления поддержки Украины - это принятие Конгрессом нового пакета военной помощи.

Что предшествовало

Вчера издание ABC News сообщило, что поставки США артиллерийских снарядов стандарта НАТО в Украину сократились "более чем на 30% с тех пор, как в прошлом месяце началась война Израиля против ХАМАСа в Секторе Газа".

Как отмечается в публикации, 155-мм артиллерийские снаряды, возможно, являются важнейшими боеприпасами для Украины в борьбе с российскими войсками, а часть предназначавшихся для Украины американских запасов были перенаправлены в Израиль.

Официальные лица США за последние недели несколько раз заявляли, что снабжение боеприпасами Израиля не повлияет на войну в Украине.

"Они (официальные лица США) говорили нам, что это не повлияет на обязательство (США), но это повлияло", - сказал анонимный украинский чиновник.

Чиновник сообщил, что запасы этих жизненно важных артиллерийских снарядов составляют "около 60-70% общих поставок".

Однако высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что сокращение боеприпасов "не имеет никакого отношения к происходящему в Секторе Газа". Президентские пакеты полномочий по сокращению запасов "начинают складываться за несколько недель до этого, поэтому нет никакой связи между происходящим в Секторе Газа и происходящим в Украине", сказал чиновник.