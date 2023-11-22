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У Пентагоні не підтвердили інформацію про скорочення постачання боєприпасів Україні на 30%

США, Середа 22 листопада 2023 08:56
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У Пентагоні не підтвердили інформацію про скорочення постачання боєприпасів Україні на 30% Фото: заступниця прессекретаря Міністерства оборони США Сабріна Сінгх (flickr.com)
Автор: Тетяна Степанова

У Міністерстві оборони США не підтвердили інформацію ЗМІ про те, що постачання боєприпасів стандарту НАТО для України зменшилося на 30% після початку війни Ізраїлю проти ХАМАСу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступниці прессекретаря Міністерства оборони США Сабріни Сінгх.

"Слухайте, я б так не стверджувала. Ми змогли забезпечувати Україну тим, що їй потрібно під час контрнаступу, і ми продовжуватимемо забезпечувати Україну під час зими", - зазначила Сінгх.

Вона наголосила, що США можуть одночасно підтримувати як Україну, так й Ізраїль.

За словами Сінгх, єдиний спосіб продовження підтримки України - це ухвалення Конгресом нового пакету військової допомоги.

Що передувало

Вчора видання ABC News повідомило, що постачання США артилерійських снарядів стандарту НАТО в Україну скоротилося "більш ніж на 30% з того часу, як минулого місяця почалася війна Ізраїлю проти ХАМАСу в Секторі Газа.

Як зазначається в публікації, 155-мм артилерійські снаряди, можливо, є найважливішими боєприпасами для України в боротьбі з російськими військами, а частина американських запасів, що призначалися для України, були перенаправлені до Ізраїлю.

Офіційні особи США за останні тижні кілька разів заявляли, що постачання боєприпасів Ізраїлю не вплине на війну в Україні.

"Вони (офіційні особи США) говорили нам, що це не вплине на зобов'язання (США), але це вплинуло", - сказав анонімний український чиновник.

Чиновник повідомив, що запаси цих життєво важливих артилерійських снарядів становлять "близько 60-70% загальних постачань".

Однак високопоставлений представник Міністерства оборони США заявив, що скорочення боєприпасів "не має жодного відношення до того, що відбувається в Секторі Газа". Президентські пакети повноважень щодо скорочення запасів "починають складатися за кілька тижнів до цього, тому немає жодного зв'язку між тим, що відбувається у Секторі Газа, і тим, що відбувається в Україні", сказав чиновник.

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