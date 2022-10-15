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В Пентагоне обсуждают финансирование работы Starlink в Украине, - Associated Press

Фото: В Пентагоне обсуждают финансирование работы Starlink в Украине (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В министерстве обороны США приняли во внимание просьбу основателя Space X Илона Маска по финансированию работы Starlink в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Агентство, ссылаясь на источники в Пентагоне, пишет, что вопрос уже обсуждался на уровне руководства, но окончательного решения еще нет.

Журналисты AP также указывают, что Минобороны Соединенных Штатов поддерживает связь с Илоном Маском по поводу финансирования работы систем Starlink в Украине.

К слову, ранее заместитель представителя Пентагона Сабрина Синг рассказала, что в ведомстве не исключили возможности сотрудничества украинских военных и других операторов спутниковой связи и Интернета.

Напомним, Space X обратилась к Пентагону с призывом взять на себя финансирование услуги Starlink в Украине.

В письме компания заявила о том, что не может "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие в течение неопределенного периода времени".

Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Маск не хочет финансировать Starlink в Украине. Что происходит и какие причины".

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