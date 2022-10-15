В Пентагоне обсуждают финансирование работы Starlink в Украине, - Associated Press

В министерстве обороны США приняли во внимание просьбу основателя Space X Илона Маска по финансированию работы Starlink в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Агентство, ссылаясь на источники в Пентагоне, пишет, что вопрос уже обсуждался на уровне руководства, но окончательного решения еще нет.

Журналисты AP также указывают, что Минобороны Соединенных Штатов поддерживает связь с Илоном Маском по поводу финансирования работы систем Starlink в Украине.

К слову, ранее заместитель представителя Пентагона Сабрина Синг рассказала, что в ведомстве не исключили возможности сотрудничества украинских военных и других операторов спутниковой связи и Интернета.