В Пентагоне назвали заявления о проведении "референдумов" информационной операцией

"Это просто информационная операция, цель которой отвлечь внимание от тяжелого состояния, в котором сейчас находятся российские военные", - заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер на брифинге.

Он назвал призыв к "референдумам" частью российской "сборной игры".

Райдер отметил, что оккупанты повторяют сценарий 2014 года: сначала сообщают о планах проведения "референдумов", а затем используют это как основу, чтобы попытаться претендовать на легитимность аннексии суверенной территории Украины.

Райдер сказал, что псевдореферендумы не будут вызывать доверия и не повлияют на поддержку Украины. США и дальше будет работать с Украиной и международными партнерами, чтобы оказать ее необходимую поддержку.

"Никто не будет воспринимать такие фиктивные "референдумы" с доверием, и США точно не признают результаты каких-либо фиктивных выборов", - сказал он.