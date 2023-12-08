В Пентагоне назвали количество раненых от ударов боевиков по базам США в Ираке и Сирии

По ее словам, на 7 декабря было совершено около 78 нападений на военные базы США.

"На данный момент нет информации о новых нападениях на наши базы в Красном море или в других местах. На сегодняшний день, по моей информации, на наши базы было совершено около 78 нападений", - сказала заместитель пресс-секретаря.

По информации Сингх, за последние сутки не было зафиксировано ни одного нападения на наши войска.

"За последние 24 часа мы не видели никаких нападений на наши войска. Это последнее, что у меня есть на данный момент", - заявила заместитель.

Также Сингх рассказала о раненых. По ее словам, количество составило около 66 военных.

"По состоянию на 4 декабря, около 66 наших граждан получили несерьезные, неопасные для жизни травмы, и все они вернулись на работу", - сказала Сингх.

Нападение на военные базы США

Военные базы США на Ближнем Востоке регулярно подвергаются обстрелам со стороны Ирака и Сирии. Активная фаза началась после нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

Сообщалось, что на днях боевики атаковали 15 ракетами американскую военную базу. Обошлось без пострадавших.

В конце октября, из-за атак беспилотников на американские базы в Ираке и Сирии, ранения получили 20 человек.

В ответ США нанесли удары по двум объектам Ирана в Сирии. На фоне этих ударов по базам США в начале ноября Ирак посетил госсекретарь Энтони Блинкен.