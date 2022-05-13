В Пентагоні попередили про можливе призупинення поставок озброєння до України

Щоб військова допомога від США надходила Україні безперебійно, як пояснив Кірбі, американський Сенат повинен схвалити виділення ще 40 млрд доларів не пізніше 19 травня.

"Якщо ми не отримаємо повноважень скоро, це можливо, що буде бульбашка, період часу, в який нічого не передаватиметься. І ми хотіли б бути впевненими, що такого вдасться уникнути", - заявив Кірбі.

Цього тижня Палата представників вже ухвалила допомогу нашій країні, однак Сенат не зміг цього зробити через те, що сенатор Ренд Пол заблокував процес. Республіканець бажає посилити нагляд за витрачанням коштів, перш ніж погодитись ухвалювати законопроєкт.