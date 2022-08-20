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США планують передати Україні високоточні снаряди Excalibur, - Politico

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Субота 20 серпня 2022 20:15
США планують передати Україні високоточні снаряди Excalibur, - Politico Фото: США планують передати Україні високоточні снаряди Excalibur (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

США у майбутньому планують відправити до України керовані снаряди Excalibur. Їх використовують для артилерії 155 міліметрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Співрозмовник видання заявив, що США збираються відправити в Україну керовані снаряди для гаубиць Excalibur, проте вони не входять до найближчого пакету допомоги.

Excalibur - високоточні снаряди підвищеної дальності. Відхилення від мети досягає не менше двох метрів. Як зазначають у компанії, один такий снаряд може замінити в середньому щонайменше десять звичайних.

Excalibur сумісні з такими варіантами артилерії, як 155 міліметрова британська гаубиця M777, шведська 155 міліметрова самохідна артилерійська установка Archer і німецька PzH 2000.

Система наведення інерціальна комбінована з GPS. Завдяки високій точності снаряд може вражати цілі які знаходяться серед цивільної забудови й використання традиційних некерованих артилерійських снарядів неможливе через високий ризик супутніх втрат.

Нагадаємо, що раніше Німеччина разом з ЄС придбали високоточні снаряди Vulcano для ЗСУ.

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