У Пентагоні підтвердили прохання РФ до Північної Кореї про постачання боєприпасів

Росія звернулася до Північної Кореї з проханням про постачання боєприпасів. Це свідчить про проблеми із запасами озброєння в окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Пентагону бригадного генерала Пета Райдера, яку наводить CNN.
"Росія звернулася до Північної Кореї з проханням про постачання боєприпасів. Це демонструє і є показовим для ситуації, в якій опинилася Росія в плані логістики і можливостей підтримки життєдіяльності у зв'язку з Україною", - підкреслив Райдер.
Він зазначив, що, за оцінками Пентагону, у Росії існують проблеми з постачанням і логістикою та її звернення до Північної Кореї тільки доводить цей факт.
Нагадаємо, вперше інформацію про те, що Росія купує боєприпаси у Північної Кореї, опублікувало The New York Times.
Журналісти видання відзначали, що "Росія купує мільйони артилерійських снарядів і ракет в Північній Кореї".
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.